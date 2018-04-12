Депутат Саблин предложил использовать в Сирии опыт восстановления Чечни

ХОМС, 12 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Восстановление Чечни после военных действий является одним из самых показательных примеров, который можно использовать в Сирии, заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель Патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

"В современной истории единственный позитивный опыт успешной борьбы с терроризмом это Чечня. В Чечне тоже были представители порядка 50 стран, и все международные террористические организации там тоже присутствовали, но сегодня там хорошо, спокойно, это один из самых передовых в социально-экономическом развитии устроенных регионов России", — рассказал Саблин, выступая на встрече с представителями деловых кругов в городе Хомс.

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Находясь в провинции Хомс, члены делегации обсудили возможности сотрудничества в области производства и экономики. Сирийская сторона ознакомила россиян с производством на заводах в промышленном городе Хассия.

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