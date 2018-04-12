РФ надеется, что точка невозврата в ситуации вокруг Сирии не будет пройдена

ООН, 12 апр — РИА Новости. Россия надеется, что точка невозврата в ситуации вокруг Сирии не будет пройдена, даже угрозу применения силы постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал нарушением Устава ООН и вновь призвал США воздержаться от претворения слов в действия.

В четверг Совет Безопасности ООН по инициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий. По словам Небензи, предполагалось обсудить "агрессивную политику отдельных постоянных членов Совета, приготовления, которые они делают".

"Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства", — сказал Небензя журналистам.

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