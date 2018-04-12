Российские депутаты передали подарки детям освобожденного квартала Хомса

ХОМС, 12 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Делегация в составе российских депутатов Госдумы и губернатор Югры Натальи Комаровой посетила отреставрированную школу в квартале Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс. Детям вручили наборы с необходимым для обучения предметами, передает корреспондент РИА Новости.
В центре социальной защиты на базе общеобразовательной школы делегацию встретили детские музыкальные группы, которые продемонстрировали гостям традиционное сирийское гостеприимство в национальном музыкальном сопровождении.
"Я был в Сирии, когда наши военные из российского Центра по примирению враждующих сторон помогали освободить Аль-Ваэр — это была тяжелая работа, сопряженная с риском, но благодаря их усилиям и сирийским друзьям мы видим, что квартал возвращается к мирной жизни. Мы рады, что сегодня есть возможность передать детям подарки", — рассказал российским журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.
Представители российской и сирийской сторон выразили заинтересованность в наращивании взаимоотношений между странами.
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