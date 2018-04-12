РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Россия, США и ЕС должны искать решение конфликта в Сирии, заявил Корбин

15:5912.04.2018
37715
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкОсвобожденный населенный пункт Кафр-Батна в восточной Гуте. Архивное фотоОсвобожденный населенный пункт Кафр-Батна в восточной Гуте. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин заявил о необходимости найти политическое решение конфликта в Сирии, подчеркнул, что в поиске решения должны принять РФ, США, ЕС, Иран, Саудовская Аравия и все соседние с Сирией страны и предупредил об опасностях военного вмешательства.

Восточная Гута, Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Милованов
Россия готовится к любому развитию событий вокруг Сирии, заявили в Госдуме
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.

Во вторник офис британского премьера сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

В четверг состоится совещание британского кабинета министров под председательством Мэй, посвященное возможному участию в бомбардировках Сирии.

"Сотни тысяч людей погибли в Сирии, миллионы стали вынужденными беженцами. Многие живут в страшной нищете и отчаянии. Должно быть политическое решение. Россия, Америка, ЕС, все соседние страны, Иран, Саудовская Аравия должны участвовать в обеспечении того, чтобы было реальное перемирие, политические процесс, который даст надежду сирийцам в будущем. Больше бомбардировок, больше убийств, больше войны не спасет жизни, а только отнимет жизни и распространит войну", — заявил Корбин журналистам.

Он призвал вспомнить об уроках военного вторжения в Ирак, а также о выводах комиссии Чилкота по войне в Ираке.

Комиссия под председательством Джона Чилкота в 2016 году заключила, что британское правительство под руководством премьера Тони Блэра совершило ошибку, начав вторжение в Ирак в 2003 году. Решение о начале войны было принято на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН и привело к тяжким последствиям, которые ощущаются и сегодня, говорилось в докладе комиссии.

"Я хочу видеть всю картину, потому что я хотел бы видеть мир, конец войны в Сирии. Это означает, что Америка и Россия должны отойти назад, поговорить друг с другом. Бомбардировки приведут к эскалации конфликта. Представьте себе сценарий, при котором американские ракеты будут сбивать российские самолеты, или наоборот, и что будет дальше? Тогда мы ничего не извлекли из уроков последних 50 лет "холодной войны" и прокси-войн. Я не выступаю за усиление военных действий, я выступаю за политическое урегулирование", — заявил лидер лейбористов.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как "наказать" президента Сирии Башара Асада, Корбин сказал, что "с Асадом нужно поступать в рамках международного права, через санкции, при необходимости через ООН, а также через давление со стороны стран, его поддерживающих, и стран, поддерживающих оппозицию".

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Hasan Mohamed
Депутат ГД призвал думать о восстановлении Сирии, а не бояться ударов США
"Необходимо сдержать конфликт, найти решение, которое учитывает интересы всех групп в Сирии, курдов и остальных, чтобы они могли сказать свое слово", — отметил Корбин.

Глава Лейбористской партии вновь подчеркнул, что парламент Великобритании должен принимать участие в консультациях относительно любых военных действий.

"Парламент должен участвовать в консультациях. Уроки Ирака, уроки доклада Чилкота должны быть приняты к сведению. Должен быть нормальный процесс консультаций. Мы выбираем парламент, мы выбираем парламентариев, они должны сказать свое слово. Кабинету министров не следует принимать такое решение одному", — сказал он.

В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с "королевской прерогативой".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Vv_tina
Пусть они выходят из Сирии, все равно присутствуют там незаконно. Свою неуемную энергию пустят на Ирак, Ливию, Афганистан. Там непочатый объём работ.
16:07
12.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Елена Соловьева
С какого перепугу ЕС и США вмешиваются в сирийские дела? Их войска там находятся незаконно и занимаются защитой террористов от атак сирийцев и русских. Корбин, говорящий полуправду, как всегда, нигде не свой.
16:05
12.04.2018
ОтветитьНе отвечать
yozhik_2000
Проснулся! Россия уже давно нашла решение.
16:02
12.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена