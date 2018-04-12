Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Германия не будет принимать участие в возможной военной акции против Сирии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

Тем не менее она пояснила, что правительство страны сделает все, чтобы "сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия".

"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие", — цитирует слова канцлера Sueddeutsche Zeitung.

Меркель также подчеркнула, что Берлин должен рассмотреть полный спектр мер, которые могут быть приняты в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, Германия готова поддержать работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и любые действия в Совете Безопасности ООН.

Обвинения в "химатаке"

В начале апреля западные страны бездоказательно обвинили Дамаск в применении бомбы с хлором в городе Дума, основываясь на источниках, оппозиционных сирийскому правительству. В российском МИД заявили, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что решение по ответу на "химатаку" будет принято "в течение 48 часов". Позднее он призвал Россию готовиться к удару США по Сирии "умными" ракетами. Трамп отметил, что Москве не следовало бы поддерживать президента страны Башара Асада, который "травит свой народ".

Позицию США поддержала Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет решение по поводу удара по Сирии после проверки информации о "химатаке". Британский премьер Тереза Мэй обсудит возможность применения силы против Дамаска на совещании правительства в четверг.

Москва пообещала ответить на возможную агрессию США. В МИД заявили, что удары американцев по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

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