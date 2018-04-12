Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Германия не будет принимать участие в возможной военной акции против Сирии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.
"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие", — цитирует слова канцлера Sueddeutsche Zeitung.
Меркель также подчеркнула, что Берлин должен рассмотреть полный спектр мер, которые могут быть приняты в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, Германия готова поддержать работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и любые действия в Совете Безопасности ООН.
Обвинения в "химатаке"
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что решение по ответу на "химатаку" будет принято "в течение 48 часов". Позднее он призвал Россию готовиться к удару США по Сирии "умными" ракетами. Трамп отметил, что Москве не следовало бы поддерживать президента страны Башара Асада, который "травит свой народ".
Москва пообещала ответить на возможную агрессию США. В МИД заявили, что удары американцев по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.
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