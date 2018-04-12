Трамп объяснил свои слова о сроках "удара по Сирии"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда именно Вашингтон нанесет удар по Сирии.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше "Спасибо, Америка"?", — заявил Трамп в Twitter.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our "Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

​Угрозы атаки

В начале апреля западные страны бездоказательно обвинили Дамаск в применении бомбы с хлором в городе ДУма, основываясь на источниках, оппозиционных Дамаску. В российском МИД заявили, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

После этого Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии "умными" ракетами. Он заявил, что Москве не следовало бы поддерживать президента страны Башара Асада, который "травит свой народ".

Москва пообещала ответить на возможную агрессию США. В МИД заявили, что удары американцев по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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