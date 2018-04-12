Турция сожалеет, что Россия наложила вето на проект резолюции США по Сирии

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара выражает сожаление в связи с тем, что Россия наложила вето на американский проект резолюции по расследованию применения химоружия в Сирии, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. Ни один из них не прошел. Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о якобы имевшей место в сирийском городе Дума атаке с применением химического вещества.

"Нельзя оставлять безнаказанным использование химического оружия. Есть серьезные подозрения, что атака была произведена сирийским режимом. Мы хотим, чтобы это было прекращено. Сожалеем, что предложение США на Совбезе ООН было ветировано", — заявил Аксой на брифинге в Анкаре.

Он уклонился от ответа на вопрос РИА Новости, поддержит ли Турция возможную операцию США против правительственных войск Сирии. "Мы продолжаем контакты с США. (Президент Турции Тайип) Эрдоган проводит телефонные переговоры, мы продолжим внимательно наблюдать за развитием ситуации", — сказал Аксой.

Он добавил, что во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Анкару на следующей неделе будет обсуждаться тема авиабазы "Инджирлик" на юге Турции, где базируются ВВС США.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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