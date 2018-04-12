Бельгийский эксперт: США ударят по "не очень рискованным" целям в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости, Александр Шишло. США и их союзники могут нанести ракетный удар по "не очень рискованным" целям в Сирии, считает эксперт по международным отношениям, президент Института политических наук Лувен-Европа Мишель Льежуа.

"Вероятно, будет нанесено несколько ударов крылатыми ракетами по "не очень рискованным" целям, где не будет российских военных и гражданских лиц. Это, возможно, позволит избежать эскалации", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF.

При этом Льежуа исключил вариант, что "ничего не произойдет". "Дональд Трамп (президент США), но также Франсуа Макрон четко заявили, что красная линия перейдена… Думаю, что стремление Дональда Трампа показать, насколько он отличается от Барака Обамы (экс-президента США), побуждает его к принятию решения", — сказал эксперт.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные".

Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

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