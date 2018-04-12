В сирийском университете Тишрин напишут "Тотальный диктант"

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. "Тотальный диктант" и текст TruD напишут в университете Тишрин в Сирии, рассказала РИА Новости руководитель проекта Ольга Ребковец.

"В Сирии "Тотальный диктант" будут писать в университете Тишрин. Там будут площадки и традиционного диктанта и теста TruD в институте иностранных языков. Диктовать будут преподаватели, а писать смогут все желающие", — рассказала организатор.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

"Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.