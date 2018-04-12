Восточная Гута полностью перешла под контроль властей Сирии

ДАМАСК, 12 апр — РИА Новости. Правительственные войска Сирии установили контроль над городом Дума — последним оплотом боевиков в в Восточной Гуте, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом", — сказал генерал.

По его словам, сейчас в освобожденном от боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые будут следить за правопорядком при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Центр по примирению продолжает вывод боевиков и их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов "Джейш аль-Ислам" будет завершена. По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, боевики сдали российской стороне более 400 единиц оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.

В ходе операции в Думе удалось вывести более 165 тысяч человек и освободить из плена незаконных вооруженных формирований 250 заложников.