СМИ сообщили о готовности ВВС Британии нанести удары по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии, пишет газета Times со ссылкой на источник.

"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", — приводит газета слова одного из источников в правительстве. "Мы готовы", — добавил он.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии, об этом сообщала газета Telegraph со ссылкой на источник.

На Кипре расположены две британские военные базы, которые находятся под суверенитетом Великобритании. В случае использования баз в военных операциях Лондон должен лишь уведомить Кипр, но ему не требуется разрешения. По данным британских СМИ, на базе Акротири в последние дни наблюдается "повышенная активность".

В среду официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому заявил, что Республика Кипр не намерена каким-либо образом участвовать в планах других стран по возможной военной операции на территории Сирии.