СМИ сообщили о готовности ВВС Британии нанести удары по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии, пишет газета Times со ссылкой на источник.
"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", — приводит газета слова одного из источников в правительстве. "Мы готовы", — добавил он.
По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии, об этом сообщала газета Telegraph со ссылкой на источник.
В среду официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому заявил, что Республика Кипр не намерена каким-либо образом участвовать в планах других стран по возможной военной операции на территории Сирии.
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