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Война в Сирии
Война в Сирии

Военная операция стран Запада против Сирии отложена, но не отменена

01:2612.04.2018
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© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника на севере СирииАмериканская военная техника на севере Сирии
© AP Photo / Hussein Malla

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ожидавшаяся уже в ночь на четверг военная операция стран Запада против Сирии отсрочена, но при этом не отменена. Когда США и союзники нанесут удар и каким образом это будет сделано, пока остается не ясным.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нетаньяху сказал Путину, что Израиль не даст Ирану закрепиться в Сирии

Еще в понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия. В среду Трамп, казалось, подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как "они скоро прилетят", но спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

Решение еще не принято

Однако градус напряженности вокруг Сирии к вечеру начал спадать. Первым "хорошие" новости сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, который заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэй обсудит с кабмином возможность применения силы против Сирии
По словам министра, американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента". На это заявление отреагировали и рынки — рубль, который за последние три дня серьезно "просел" относительно доллара и евро, вечером торговался в легком плюсе к этим валютам.

Позже и Белый дом дал понять, что военной операции в ближайшие часы ждать не стоит. По словам представителя администрации США Сары Сандерс, Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени.

"Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии и означает ли последняя публикация в Twitter Трампа, что решение об ударе по Сирии уже принято.

Она также отметила, что консультации с партнерами и союзникам США по этому вопросу продолжаются. Она отметила, что "президент оставляет ряд других вариантов по Сирии, помимо ракетного удара".

Враждебный тон сохраняется

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом: Россия не смогла гарантировать неприменение химоружия в Сирии
Однако помимо относительно позитивных заявлений из Белого дома вновь прозвучала и жесткая риторика в адрес России. По словам Сары Сандерс, "Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку (в сирийской Думе)".

Более того, представительница Белого дома заявила, что Вашингтон не исключает возможного удара и по российским силам в Сирии. Отвечая на вопрос журналистов, что означают угрозы Трампа в адрес России и возможны ли столкновения США с российскими вооруженными силами, Сандерс заявила: "Это означает, что все варианты рассматриваются".

Она также заявила, что РФ, по мнению американских властей, не смогла гарантировать неприменение Сирией химического оружия. По ее словам, РФ выступала гарантом того, что химоружие не будет использовано в Сирии. "Они не смогли этого сделать. Они также помогли Сирии, наложив вето на шесть различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить (президента САР Башара) Асада", — сказала она журналистам на брифинге.

Сандерс отметила, что Россия проявила себя "с плохой стороны", но выразила надежду, что это поведение изменится.

Когда ждать атаки?

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Удар США по Сирии может быть нанесен в ближайшие часы, заявил эксперт
Как отмечала Сандерс, вопрос сроков и способа ответа США на якобы имевшую место химатаку в Сирии остается открытым. Между тем западные СМИ со ссылкой на источники уже сообщают о возможных сроках.

Так, британская газета в Telegraph со ссылкой на источники пишет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Удар по САР якобы может быть нанесен уже в четверг вечером. По данным газеты, Мэй созвала срочное совещание кабинета в среду вечером, прервав пасхальные каникулы министров.

В свою очередь, британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си также со ссылкой на источники уточняет, что Мэй готова санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента, которое теоретически могло отсрочить сроки операции.

"Тереза Мэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима (президента Сирии Башара) Асада без предварительного согласия парламента, заявили Би-би-си осведомленные источники", — сообщил телеканал.

Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Ошиблись с союзником". Figaro рассказала о промахах Франции в Сирии
По словам источников, Мэй считает необходимым действовать в срочном порядке. Кроме того, она не хочет задерживать в принятии решения президента США Дональда Трампа и стремится избежать задержки, которую вызовет согласование вопроса в парламенте.

Американские СМИ при этом дают другую информацию. США и союзники, возможно, нанесут удар по Сирии не раньше конца недели — об этом сообщил телеканал CNN снова со ссылкой на источники. Телеканал отмечает, что Трамп продолжает участвовать в активных консультациях с партнерами, главным образом президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мэй, по скоординированным действиям. Однако лидеры еще не достигли твердой договоренности о масштабах или сроках удара, отметили чиновники.

Американский военный на севере Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям по Сирии
Между тем дипломаты продолжают работать над разрешением складывающейся опасной ситуации. В постпредстве Перу при ООН (председатель Совета безопасности в апреле) сообщили, что в 10.00 (17.00 мск) в четверг совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме "Поддержание мира и безопасности", которые запросила Боливия. С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН. При этом Боливия ранее в среду заявила о созыве консультаций СБ ООН в связи с "эскалацией риторики" по Сирии и угроз односторонних действий.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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Популярные комментарииВсе комментарии
dmitriy32BrГлеб С
Глеб С, Заводи диван !
01:55
12.04.2018
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yozhik_2000
"Что ж ты фраер сдал назад...?" ))
Хотя, конечно, слава Богу!!!
01:29
12.04.2018
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