Нетаньяху сказал Путину, что Израиль не даст Ирану закрепиться в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, что его страна не позволит иранским военным закрепиться в Сирии, сообщила пресс-служба главы правительства.

"Премьер-министр Нетаньяху повторил, что Израиль не допустит иранского военного присутствия в Сирии", — сказано в пресс-релизе.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили сирийскую проблематику, в том числе в связи с ракетными ударами ВВС Израиля по аэродрому "Тифор" в провинции Хомс, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

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