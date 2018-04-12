Мэй обсудит с кабмином возможность применения силы против Сирии

ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Тереза Мэй в четверг проведет совещание кабинета министров, на котором будет обсуждаться возможное военное вмешательство в Сирии, заявила РИА Новости представитель офиса премьера.

"Я могу подтвердить, что завтра состоится совещание кабинета министров, на котором данный вопрос будет обсуждаться", — заявила она в ответ на вопрос, будет ли, и если да, то когда, обсуждаться вопрос о военном вмешательстве в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. Во вторник офис британского премьера сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

Ранее глава Лейбористской партии Джереми Корбин призвал правительство дать парламенту слово в принятии решения об участии в военных действиях в отношении Сирии. Голосование парламента по данным вопросам не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с "королевской прерогативой".

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