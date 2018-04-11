Белый дом: Россия не смогла гарантировать неприменение химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что РФ не смогла гарантировать неприменение Сирией химического оружия.

По ее словам, РФ выступала гарантом того, что химоружие не будет использовано в Сирии. "Они не смогли этого сделать. Они также помогли Сирии, наложив вето на 6 различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить (президента САР Башара) Асада", — сказала она журналистам на брифинге.

Сандерс отметила, что Россия проявила себя "с плохой стороны", но выразила надежду, что это поведение изменится.