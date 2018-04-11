Удар США по Сирии может быть нанесен в ближайшие часы, считают в Госдепе

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Удар США по Сирии может быть нанесен в ближайшие часы, считает эксперт Атлантического совета, бывший советник госдепартамента по Сирии Фредерик Хоф.

"Я предполагаю, что уже сегодня вечером крылатые ракеты поразят Сирию. Возможно, больше, чем одну цель. Я думаю, что наиболее вероятное время — между 8 и 10 часами вечера (03.00-05.00 мск)", — заявил Хоф, выступая в Атлантическом совете.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что гораздо большее значение имеет не сам удар, а то, что за ним последует.

"Если это (удар по Сирии) будет лишь одномоментным событием, то (США) ничего добиться не удастся", — сказал Хоф, напомнив, что удар США по сирийской авиабазе Шайрат в апреле 2017 гола не привел к изменению ситуации в арабской республике.

Хоф занимал должность специального советника госдепартамента США по переходному периоду в Сирии при администрации Барака Обамы.

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