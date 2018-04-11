"Ошиблись с союзником". Figaro рассказала о промахах Франции в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Парижу необходимо проявить самостоятельность в сирийском урегулировании и признать, что с 2011 года Франция "все делала не так". Такое мнение на страницах Figaro высказал политолог и полковник запаса вооруженных сил Каролин Галактеро.

По его мнению, настоящая причина нынешних сообщений о "химической атаке" в Восточной Гуте – это стремление Запада "наказать Россию" за желание установить мир в Сирии.

"Россию наказывают. Наказывают за то, что она является Россией, и за успешное возвращение на международную арену", — считает доктор политических наук.

Как пишет Галактеро, Москва "стремится к миру гораздо в большей степени, чем "международная коалиция", являясь "единственной страной, добившейся за семь лет каких-то результатов". Он также отмечает, что "никто не задается вопросом, почему новая химическая атака происходит сейчас, именно в момент, когда Восточная Гута возвращается под контроль сирийского правительства".

"Так чего же мы хотим? Скоро это выяснится: если мы хотим спасти Сирию, то, прежде всего, не должны вступать в коалицию, которая будет действовать без мандата ООН и будет нести ответственность за войну, непосредственной жертвой которой станет сирийский народ", — подчеркивает политолог.

По его словам, противостояние с Россией и Ираном не отвечает "стратегическим интересам Франции или интересам Европы".

"Как это часто бывает, мы ошиблись с врагом, с союзником, с доктриной — со всем сразу", — подытожил Галактеро.

Ранее ряд западных стран обвинил Дамаск, а также поддерживающих его Москву и Тегеран в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД назвал обвинения в адрес Дамаска информационным вбросом, выгораживающим террористов и оправдывающим возможные силовые удары извне.

При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.