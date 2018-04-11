Авианосец "Гарри Трумэн" направился к Ближнему Востоку

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" вышла из базы Норфолк в штате Вирджиния, корабли направляются в район Ближнего Востока, сообщает местный телеканал WTKR.

Помимо авианосца, в группу входят ракетный крейсер "Нормандия", эсминцы "Арли Берк", "Балкли", "Форрест Шерман" и "Фаррагут".

На первом этапе похода их также будет сопровождать фрегат ВМС Германии "Гессен". Планируется, что еще два эсминца — "Джейсон Данэм" и "Салливанс" — присоединятся к группе позднее.

Как заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, авианосная группа США во главе с "Гарри Трумэном" должна прибыть в Персидский залив в начале мая.

"Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе", — подчеркнул российский генерал.

Ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, "проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий", отметил ранее представитель Пентагона.

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