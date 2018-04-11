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Война в Сирии
Война в Сирии

Трамп посоветовал России приготовиться к ракетным ударам по Сирии

22:3211.04.2018
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© AFP 2018 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к ракетному удару по Сирии. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и высокотехнологичных", — гласит запись главы Белого дома.

Спустя некоторое время Трамп опубликовал очередной пост в Twitter, в котором констатировал, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны.

"Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может, прекратить гонку вооружений?" — написал президент США.

Реакция Москвы

Россия не поддерживает "Twitter-дипломатию" Соединенных Штатов и призывает Вашингтон к осмотрительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, США используют для удара по Сирии "выдуманный предлог".

Самолет E-4B. Архивное фото
CC BY 2.0 / Expert Infantry / An air-to-air right side view of an E-4B Advanced Airborne Command Post (AABNCP) aircraft
США подняли в воздух самолет "Судного дня"

"По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала высказывание американского президента. По ее мнению, ракеты США "должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории". Кроме того, она отметила, что ракетный удар может уничтожить доказательства применения химического оружия в Сирии.

Повод для удара

Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
© AP Photo / Jason DeCrow
Совбез ООН не смог договориться по Сирии
Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте.

Западные страны обвинили официальный Дамаск в том, что сирийские военные якобы применили бомбу с хлором. Москва эту информацию опровергла.

При этом в Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения отравляющих веществ. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Падение рубля

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рубль ощутимо падает к доллару и евро третий день подряд из-за геополитики
Курс российской валюты третий день подряд снижался к доллару и евро на фоне геополитических рисков из-за обстановки в Сирии.

Так, днем доллар и евро повышались к рублю на 2,6-2,8 процента. Американская валюта подскакивала до 65,06 рубля, евро — до 80,5 рубля.

Рублевая цена нефти при этом продолжает бить многолетние рекорды и уже находится выше уровня 4,5 тысячи рублей за баррель.

"Артистический талант"

Заявления Трампа о готовящейся военной операции против Сирии в Twitter выглядят "не очень серьезно", заявил в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 

"Здесь, как мне кажется, попытка подействовать на нервы, посмотреть, как мы среагируем", — предположил сенатор.

Cторублевые купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курс рубля вышел в плюс на новостях от Пентагона

По его словам, у Трампа "большой артистический талант", и ему необходимо выйти из сложившейся ситуации и не допустить нанесения ударов, так как их последствия "могут быть самыми опасными для всех", заключил Джабаров.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что удержать США от "рокового шага", которым стал бы удар по Сирии, трудно, так как в Вашингтоне объективно не к кому обращаться.

"Шутник" Трамп с его "хорошими ракетами" и его ястреб-советник Болтон явно не те, кто отличается здравомыслием, когда речь заходит о том, чтобы поиграться с "гранатой", — написал сенатор в Facebook.

Американский военный на севере Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
В сирийском МИД назвали действия США "бездумной эскалацией"

Заявление главы Белого дома о возможности удара по Сирии было "непродуманным", считает военный эксперт, представитель организации "Офицеры России" Андрей Головатюк. По его мнению, отсутствие официальных заявлений со стороны Вашингтона и громкие заявления Трампа в Twitter "вызывают непонимание".

"Самое главное — создать все условия по обеспечению безопасности, в том числе с привлечением всех сил и средств, чтобы не допустить потерь среди наших военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. Хотя я все-таки надеюсь, что американцы одумаются и не пойдут на конфликт с Россией", — сказал Головатюк в эфире радио Sputnik.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Горе от ума
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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