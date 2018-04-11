Около четырех тысяч человек покинули за день сирийский город Дума

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте

ООН, 11 апр — РИА Новости. Около 4 тысяч человек в среду покинули сирийский город Дума, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом, за последние два дня город оставили более 8 тысяч человек.

"Ранее сегодня около 4 тысяч человек, более половины из них — женщины и дети, покинули осажденный город Дума", — сообщил Дюжаррик. По его словам, во вторник в провинцию Алеппо вместе с конвоем прибыли "из Думы 4395 человек — в основном мирные жители и некоторые боевики".

На данный момент люди находятся в сельской части провинции Алеппо в населенном пункте Аль-Баб, где разбит лагерь.

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