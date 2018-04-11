"Стройтрансгаз" при обострении ситуации в Сирии отправит сотрудников домой

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Стройтрансгаз" в случае обострения ситуации в Сирии обеспечит безопасность своих сотрудников в стране и отправит их домой, сообщили РИА Новости в компании.

В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

"Мы не первый год работаем в Сирии. Если будет угроза жизни сотрудников, компания обеспечит их безопасность, они будут отправлены домой", — сказал РИА Новости представитель "Стройтрансгаза", отвечая на вопрос, собирается ли компания эвакуировать сотрудников в связи с обострением геополитической обстановки.

"Стройтрансгаз" в Сирии работает с 2000 года. К настоящему времени реализованы контракты на строительство "Арабского газопровода" протяженностью 319 километров и газоперерабатывающего завода №1 (South Middle Area Gas Exploitation Project) — ГПЗ-1.

ГПЗ-1 явился вторым крупным объектом, построенным "Стройтрансгазом" в Сирии. В 2005 году компания стала победителем проведенного Syrian Gas Company международного тендера на строительство газоперерабатывающего завода в южной части центрального района Сирийской Арабской Республики. Контракт включал проектирование, поставки оборудования, строительство и пуск газоперерабатывающего комплекса. Завод сдан в эксплуатацию в 2009 году.