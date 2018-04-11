В Сирии попал под обстрел автобус с российскими журналистами‍

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Автобус с российскими журналистами, которые возвращались со съемок сюжета в Восточной Гуте, подвергся обстрелу, сообщили в Минобороны.

"Одиннадцатого апреля около 18:20 (мск) автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия), был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия", — говорится в заявлении министерства.

По информации оборонного ведомства, корреспондент НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор "Звезды" Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

"Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", — подчеркнули в Минобороны.

Под обстрел также попал военный корреспондент телеканала РЕН ТВ Валентин Трушнин, который рассказал подробности инцидента.

"Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными — все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей, чтобы сорвать флаг", — сказал он.

В настоящее время пострадавших эвакуировали в госпиталь для прохождения необходимого лечения.

Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что за последние пять дней не зафиксировали ни одной вооруженной провокации со стороны боевиков в Восточной Гуте.

В настоящий момент подходит к концу операция по выводу членов незаконных формирований из пригорода Дамаска, а обстановка в регионе почти полностью стабилизировалась, заявили в Генштабе.

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