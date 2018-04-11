Асад назвал основное оружие врагов Сирии

ДАМАСК, 11 апр — РИА Новости. Враги Сирии используют в качестве основного оружия пропаганду экстремизма и создание межрелигиозных конфликтов среди членов одного общества, заявил президент страны Башар Асад на встрече с делегацией от конференции "Единство нации".

"Основное оружие, которое используют наши враги, — это создание разрозненности, пропаганда экстремизма и создание интеллектуальной и религиозной нетерпимости среди представителей одного общества", — цитирует слова Асада пресс-служба президента Сирии.

Члены делегации, в свою очередь, отметили, что проведение встречи в Дамаске является подтверждением позиции религиозных лиц и мусульманских общин по поддержке Сирии в момент угрозы удара США.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>