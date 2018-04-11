В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о недавних сообщениях Трампа в официальном микроблоге.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по САР.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил хозяин Белого дома.

"Химатака" в Думе

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск.

Власти США объявили, что изучают возможность военного ответа на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сказал, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Во вторник на заседании Совбеза ООН стороны не смогли прийти к общей точке зрения по сирийской проблеме. Один американский и два российских проекта резолюций не приняли из-за разногласий среди членов Совета Безопасности.

Ранее стало известно, что в город Дума направится группа экспертов ОХЗО, которые проведут независимое расследование на месте предполагаемого инцидента. По информации РИА Новости, первая группа ученых может вылететь в Сирию уже в четверг.