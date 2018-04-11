Путин заявил о "хаотичной обстановке в мире"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Положение дел в мире вызывает беспокойство, обстановка становится все более хаотичной, но Россия надеется, что здравый смысл возобладает, и вся мировая система станет стабильной и прогнозируемой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой",- сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран.