Генштаб прокомментировали выдвижение авианосца США в Персидский залив

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Авианосная группа США во главе с "Гарри Трумэном" должна прибыть в Персидский залив в начале мая, это сложившаяся практика пребывания ВМС США в регионе, сообщил на брифинге в среду первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Опрошенные РИА Новости эксперты ранее выражали мнение, что эта авианосная группа может быть использована в мощном ударе по Сирии.

"Авианосная группа США во главе с авианосцем "Гарри Трумен" и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив, с ориентировочным сроком прибытия в начале мая. Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе", — сказал он.

По его словам, в российском Генштабе "внимательно отслеживают ситуацию вокруг Сирии" и будут информировать прессу о ее изменениях.

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