Российские эксперты не нашли следов "химатаки" в сирийской Думе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские эксперты не нашли следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир.

По его словам, 9 апреля российские специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли на место предполагаемого инцидента.

Познихир отметил, что специалисты РХБ-защиты взяли пробы грунта и собрали осколки. Их экспертиза "показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ".

"В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках "Белых касок", опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города", — подчеркнул он.

Познихир добавил, что в четверг в Думу введут подразделения российской военной полиции, которая будет следить за порядком в городе.

Обвинения в химатаке

В конце прошлой недели ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Думе хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

При этом Москва информацию об атаке опровергла. МИД заявил, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В российском Генштабе еще в середине марта сообщали, что боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте. Военные высказали мнение, что США используют это как повод для удара по Сирии.

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