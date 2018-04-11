Российские эксперты не нашли следов "химатаки" в сирийской Думе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские эксперты не нашли следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир.
Познихир отметил, что специалисты РХБ-защиты взяли пробы грунта и собрали осколки. Их экспертиза "показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ".
"В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках "Белых касок", опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города", — подчеркнул он.
Познихир добавил, что в четверг в Думу введут подразделения российской военной полиции, которая будет следить за порядком в городе.
Обвинения в химатаке
При этом Москва информацию об атаке опровергла. МИД заявил, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
В российском Генштабе еще в середине марта сообщали, что боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте. Военные высказали мнение, что США используют это как повод для удара по Сирии.
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