В сирийский город Дума вводится российская военная полиция, сообщил Генштаб

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля, вводится российская военная полиция, заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", — сказал он.

Познихир подчеркнул, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

"В рамках этой задачи обеспечено прохождение трех гуманитарных конвоев ООН, которые доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российскими военнослужащими поставлено 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тысяч литров бутилированной воды, 8 тысяч 457 комплектов постельного белья, более 114 тысяч продовольственных наборов", — рассказал он.

Кроме того, правительство Сирии развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.