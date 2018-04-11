Трамп призвал Россию приготовиться к удару США по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии новым вооружением.

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и высокотехнологичных. Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", — написал Трамп в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Угрозы Трампа

В понедельник на фоне сообщений о химической атаке в Сирии Трамп заявил, что примет решение о действиях против Сирии до среды вплоть до ударов. Он также не исключил, что ответственность за атаку лежит на России.

Россия пообещала ответить в случае агрессии США. Посол в Ливане Александр Засыпкин заявил телеканалу "Аль-Манар", что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Обвинения в химатаке

В конце прошлой недели ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Думе хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

При этом Москва информацию об атаке опровергла. Российский МИД заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В российском Генштабе еще в середине марта сообщали, что боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте. Российские военные тогда высказывали мнение, что США затем используют это как повод для удара по Сирии.

В понедельник Трамп заявил, что примет решение о действиях против Сирии до среды. Он не исключил возможность ударов, а также того, что ответсвенность за атаку лежит на России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>