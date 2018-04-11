Турция исключила возвращение Африна "режиму Асада"

АНКАРА, 11 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Анкара не передаст Африн под контроль правительства Сирии до тех пор, пока страну будет возглавлять Башар Асад, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "подход Лаврова неправильный". По его словам, Турция лучше знает, кому передавать Африн, и когда придет время, она передаст Африн его жителям.

"Режим Асада должен уйти. Нужно переходить к процессу политического урегулирования. Мы не претендуем на сирийские земли. Но передача этих земель (Африна – ред.) режиму исключена. Режим сегодня воюет с YPG (силы самообороны курдов), а завтра между ними все хорошо. В такой ситуации нельзя земли передавать. Эти сирийские территории, но у нас есть свои беспокойства о безопасности", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Когда мы начинали операцию в Африне, мы были в контакте с Россией. Ни о каком торге речи нет. Там были российские наблюдатели, и мы попросили их удалиться, чтобы не случилось никакого негативного инцидента. И они ушли. Также мы использовали воздушное пространство", — добавил турецкий министр.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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