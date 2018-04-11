МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американские военные не хотят открытой конфронтации с Россией, которая возможна в случае удара по Сирии, пишет газета Los Angeles Times.

Пентагон рассматривает несколько вариантов применения военной силы в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. При этом Минобороны США хочет избежать сценария, при котором в ударе погибнет кто-либо из находящихся в Сирии российских военных.

Один из вариантов — удар по инфраструктуре сирийских военных, считает бывший чиновник Пентагона Дерек Чоллет, работавший по сирийскому вопросу в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

При таком развитии событий конфронтации удалось бы избежать, если американская сторона заранее предупредит российских военных об ударе. Если же президент США Дональд Трамп решит нанести массированный удар с применением не только крылатых ракет, но и бомбардировщиков и другой военной авиации, вероятность потенциального столкновения с Москвой только возрастет, добавил собеседник газеты.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России назвал обвинения в адрес Дамаска информационным вбросом, выгораживающим террористов и оправдывающим возможные силовые удары извне.

При этом в генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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