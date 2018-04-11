БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Европейский оператор воздушного движения Eurocontrol подтвердил в среду утром полученную от агентства по авиабезопасности уведомление для авиакомпаний о "риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье".
"Европейское агентство авиационной безопасности выпустило уведомление для авиакомпаний о риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении европейского диспетчера в официальном аккаунте в Twitter.
EASA has issued a notification for airlines on the risk of possible— EUROCONTROL (@eurocontrol) 11 апреля 2018 г.
military action in the eastern Mediterranean. We have published the notification
on the NOP in accordance with normal procedures for disseminating this kind of
information. https://t.co/UBV3TVTPRs
Накануне это уведомление было распространено на портале оперативных данных системы управления авиадвижением.
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