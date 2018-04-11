В Совфеде пообещали немедленный ответ США, если в Сирии пострадают военные

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Если в результате возможных ударов США по Сирии пострадают находящиеся там российские военнослужащие, ответ России будет незамедлительным, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Как уже отмечало руководство Минобороны, российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе находятся под серьёзной защитой. Вместе с тем мы рассчитываем, что в случае ударов США, если они последуют, жизнь наших военнослужащих не будет поставлена под угрозу. Думаю, США это понимают и не допустят это, поскольку, как уже говорил начальник Генштаба РФ, в этом случае ответ России будет незамедлительным", — заявил Серебренников.

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