США будут обострять ситуацию в Сирии до конца, заявили в Совфеде

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп будет обострять ситуацию в Сирии до конца, Россия должна быть готова к ответу всеми имеющимися средствами, которые у нее есть, и не только в САР, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.
"Дональд Трамп будет обострять ситуацию в Сирии до конца, и Россия для предотвращения ракетного удара должна быть готова к ответу всеми имеющимися у нее средствами, которые у нее есть, и не только в САР", — сказал Морозов.
Он подчеркнул, что это может привести к непоправимым последствиям и серьезному ущербу для военного потенциала США.
"Мы не можем давать преференций американскому руководству, это проверка готовности для России двигаться "своей ратью", — сказал Морозов.
По мнению сенатора, американский президент "не оставляет нам никакого шанса не ответить".
Парламентарий напомнил, как ранее Трамп описывал стратегию заключения своих сделок в бизнесе. "Он обострял ситуацию до предела, на грани срыва, и дожимал своего соперника", — привел пример законодатель.
"Может сработать и человеческий фактор, и другие непредвиденные обстоятельства. Фактически Трамп ставит мир на грань большой войны", — подчеркнул он.
В действующей ситуации Россия не может себе позволить пассивно наблюдать за происходящим, поскольку следующим шагом американских властей может стать Украина, а далее и Центральная Азия, заключил Морозов.
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