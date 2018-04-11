США будут обострять ситуацию в Сирии до конца, заявили в Совфеде

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп будет обострять ситуацию в Сирии до конца, Россия должна быть готова к ответу всеми имеющимися средствами, которые у нее есть, и не только в САР, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

США и их западные союзники обвинили Дамаск в химатаке в сирийском городе Дума и пригрозили военными действиями. Американцы наращивают свою военную группировку в ближневосточном регионе, а также в Средиземном море.

"Дональд Трамп будет обострять ситуацию в Сирии до конца, и Россия для предотвращения ракетного удара должна быть готова к ответу всеми имеющимися у нее средствами, которые у нее есть, и не только в САР", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что это может привести к непоправимым последствиям и серьезному ущербу для военного потенциала США.

"Мы не можем давать преференций американскому руководству, это проверка готовности для России двигаться "своей ратью", — сказал Морозов.

По мнению сенатора, американский президент "не оставляет нам никакого шанса не ответить".

Парламентарий напомнил, как ранее Трамп описывал стратегию заключения своих сделок в бизнесе. "Он обострял ситуацию до предела, на грани срыва, и дожимал своего соперника", — привел пример законодатель.

Однако сейчас Трамп является президентом ядерной державы, и применять эту методику на новом посту вряд ли возможно, добавил сенатор.

"Может сработать и человеческий фактор, и другие непредвиденные обстоятельства. Фактически Трамп ставит мир на грань большой войны", — подчеркнул он.

В действующей ситуации Россия не может себе позволить пассивно наблюдать за происходящим, поскольку следующим шагом американских властей может стать Украина, а далее и Центральная Азия, заключил Морозов.

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