Почти четыре тысячи боевиков покинули Думу в течение суток

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За сутки из сирийской Думы выведено почти 4 тысячи боевиков и членов их семей, их перевезли на север провинции Алеппо, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве добавляют, что обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже четвертые сутки.

"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" было выведено 3 916 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 96 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон, кроме того, колонны сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

"В ходе вывода вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" из города Думы российскому Центру по примирению враждующих сторон было сдано более 400 единиц среднего вооружения, в том числе крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы", — приводит Минобороны слова начальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко.

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