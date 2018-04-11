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Война в Сирии
Война в Сирии

The Times: Мэй отказала Трампу в совместной военной кампании в Сирии

06:5011.04.2018
(обновлено: 07:02 11.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к нанесению ударов по этой стране, сообщает газета The Times.

Московский Кремль и Кремлевская набережная
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — пишет газета.

Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в "быстрой расплате".

Сирийское решение Трампа

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
В Думу в конце недели отправятся две экспертные группы ОЗХО
Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято "к концу дня". Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: "Ничего не исключено".

В ответ на угрозы из окружения президента США глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед Сирией.

"Знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

"Серьезные последствия"

Дым над сирийским городом Дума
© AFP 2018 / Stringer
Китай сожалеет, что российская резолюция по Сирии не была принята в ООН
Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя.

"Химатака" в сирийской Думе

Запуск ракет Калибр с российских подлодок по объектам террористов в Сирии. Архивное фото
© Минобороны РФ
NI назвал оружие, которое Россия и США могут применить в Сирии
В конце прошлой недели многие западные СМИ сообщили о химической атаке, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. Информация появилась на некоторых оппозиционных интернет-порталах, а также на катарском телеканале "Аль-Джазира". Со ссылкой на боевиков они утверждали, что сирийская армия якобы сбросила в городе бомбу с хлором, от которой погибли несколько десятков человек. Страны Запада безоговорочно возложили ответственность на официальный Дамаск, который, в свою очередь, опроверг сообщения в химатаке.

Российский МИД назвал целью вбросов о подобном применении отравляющих веществ намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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