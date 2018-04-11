СМИ сообщили о маневрах российских самолетов над французским фрегатом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские боевые самолеты совершили пролет над французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, сообщает издание Ouest France со ссылкой на представителей ВМС Франции.

Инцидент, по данным издания, произошел в минувшие выходные, пролет осуществили Су-24 и Су-30, при этом на их борту находилось оружие. Представители ВМС Франции назвали маневры российских самолетов "агрессивными", выразив мнение, что они были опасными.

В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Как сообщает Ouest France, фрегат Aquitaine в настоящее время сопровождает американский эсминец USS Donald Cook, вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк". Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — USS Donald Cook и USS Porter.

По данным турецкой газеты Hurriyet, корабль USS Donald Cook по пути следования сопровождали российские самолеты. В Пентагоне отказались разглашать местоположение эсминца.

Ранее западные страны обвинили власти Сирии в применении химоружия в городе Дума. Власти США допустили применение силы против Дамаска. В понедельник президент Дональд Трамп сообщил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил участие страны в операции против Сирии, при этом он уточнил, что речь идет о возможном нанесении ударов по объектам, где якобы разрабатывают химоружие.

Москва опровергла информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. В связи с этим Россия предостерегла Вашингтон от начала боевых действий под надуманным предлогом. Так, постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя подчеркнул, что удар по правительственным силам может привести "к самым тяжелым последствиям".