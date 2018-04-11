СМИ сообщили о маневрах российских самолетов над французским фрегатом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские боевые самолеты совершили пролет над французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, сообщает издание Ouest France со ссылкой на представителей ВМС Франции.
Инцидент, по данным издания, произошел в минувшие выходные, пролет осуществили Су-24 и Су-30, при этом на их борту находилось оружие. Представители ВМС Франции назвали маневры российских самолетов "агрессивными", выразив мнение, что они были опасными.
В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.
По данным турецкой газеты Hurriyet, корабль USS Donald Cook по пути следования сопровождали российские самолеты. В Пентагоне отказались разглашать местоположение эсминца.
Ранее западные страны обвинили власти Сирии в применении химоружия в городе Дума. Власти США допустили применение силы против Дамаска. В понедельник президент Дональд Трамп сообщил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.
Москва опровергла информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. В связи с этим Россия предостерегла Вашингтон от начала боевых действий под надуманным предлогом. Так, постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя подчеркнул, что удар по правительственным силам может привести "к самым тяжелым последствиям".