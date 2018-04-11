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Война в Сирии
Война в Сирии

Совбез ООН отклонил два российских проекта резолюций по Сирии

01:3311.04.2018
(обновлено: 01:39 11.04.2018)
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© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООНПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не поддержал два российских проекта резолюций, касавшихся расследования сообщений о применении химоружия в Сирии.

Московский Кремль и Кремлевская набережная
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва надеется, что США откажутся от военной авантюры, заявил Небензя

Сначала СБ ООН отклонил документ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Предложенный Москвой документ поддержали шесть стран вместо девяти необходимых, в том числе два постоянных члена Совета — Россия и Китай, а также Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Две страны — Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались при голосовании. Против документа выступили остальные семь членов Совета.

Представленный Россией документ был разработан еще в январе и доработан в последние месяцы. Он отличался от документа США, которые настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, а СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечалось, что Совет Безопасности ООН "досконально изучит" выводы комиссии, которая однако сама не назовет виновных в преступлениях.

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
В Думу в конце недели отправятся две экспертные группы ОЗХО
Позднее Совбез ООН отклонил еще один российский проект резолюции Совбеза ООН в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. За проект проголосовали: два постоянных члена СБ ООН — Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа: три постоянных члена СБ — США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались при голосовании.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя исход голосования, отметил, что он вызывает большие опасения. "Непринятие резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Блокирование американской резолюции

Ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию сообщений о химатаке в Сирии. За документ проголосовали 12 членов СБ, против — Россия (постоянный член Совбеза ООН) и Боливия, Китай воздержался.

Постпред России Василий Небензя объяснил, что с помощью новой резолюции США "пытаются возродить совместный механизм расследования, который "покрыл себя позором", вынеся приговор суверенному государству — Сирии — без подтверждающих данных".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Небензя и Пирс обменялись в ООН цитатами из классиков марксизма-ленинизма
Он также отметил, что Вашингтон в очередной раз выносит на голосование документ, который не пользуется единодушной поддержкой постоянных членов Совбеза.

В проекте, представленном США, говорилось, что после изучения доклада новой миссии ООН (UNIMI) Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 ("Об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении") и принять меры в соответствии с главой VII Устава ООН, которая определяет действия в случае угрозы мира.

В Вашингтоне считают, что миссия должна заменить группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"Красная черта"

После того, как Россия заблокировала американский проект резолюции, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Москва перешла красную черту.

"Россия переступила красную черту международного порядка, заблокировав резолюцию… Российские действия сегодня — шаг против правил и полномочий Совета Безопасности и более широко — ООН. Это шаг против международного мира, безопасности и нераспространения, а также шаг против человечества", — заявила Пирс на заседании Совета безопасности ООН.

Дым над сирийским городом Дума
© AFP 2018 / Stringer
Китай сожалеет, что российская резолюция по Сирии не была принята в ООН
Постпред США при ООН Никки Хейли также выразила сожаление в связи с итогами голосования."Сегодня печальный день. США нет никакого удовольствия видеть, что Россия накладывает уже шестое вето (по этому вопросу)", — сказала американский постпред. "Россия вновь выбрала режим (президента Сирии Башара) Асада, а не единство Совета безопасности… Россия разрушила репутацию СБ", — добавила она.

"Химатака" в сирийской Думе

В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения о применении химического оружия в городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли.

Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. При этом аргументы о непричастности сирийского правительства к инциденту не рассматриваются. Президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов. Москва предостерегла страны Запада от применения силы, российский постпред при ООН Василий Небензя предупредил, что это может привести к "самым тяжелым последствиям".

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Tik
По второй резолюции у нас победа - 5:4. Показательно, что даже шведы не стали голосовать против, а за проголосовали только только кровососы из сша и мелкобритании и их послушные шавки из франции и польши. Радует, что в новом составе Совбеза ООН не так много пропиндосовских шавок. Есть те, кто боятся пиндосов, но не такие верные шавки, как польша и украина.
01:49
11.04.2018
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