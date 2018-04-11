Колонна из 85 автобусов с боевиками и их семьями выехала из города Дума

ДАМАСК, 11 апр — РИА Новости. Колонна из 85 автобусов с боевиками радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" и членами их семей начала движение из Думы (в Восточной Гуте) в направлении Джараблуса на севере провинции Алеппо, передает корреспондент РИА Новости.

Первые автобусы с боевиками "Джейш аль-Ислам" вышли из Думы в воскресенье. За последние сутки из Думы были выведены около 3,6 тысячи боевиков и членов их семей на 70 автобусах.

Процесс вывода боевиков в Джараблус из восточного пригорода Дамаска возобновился после того, как в ночь на среду в сирийскую столицу прибыла последняя группа захваченных террористами в плен граждан.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции России и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам", которые уехали в Джараблус.