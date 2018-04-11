Поближе к Сирии: США направили авианосец в Средиземное море

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море, сообщает издание Stars & Stripes.

В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

Поход является плановым

Пентагон подтвердил информацию о предстоящем походе, но назвал его плановым. По заверению оборонного ведомства, он нацелен на обеспечение безопасности на море.

"Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил", — заявил представитель Пентагона.

В зону ответственности 6-го флота США входит в частности Средиземноморский регион, а 5-го флота — Ближний Восток, в частности Персидский залив.

О подготовке к предстоящему походу сообщалось еще в феврале, когда экипаж авианосца проводил учения в районе Норфолка, однако точные даты и маршрут тогда не назывались.

Отправка американских эсминцев в сторону Сирии

Эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами "Томагавк", как написала Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне, покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. По данным турецкого издания Hurriyet , эсминец по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве сообщила, что второй эсминец ВМС США может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.

Сирийское решение Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято "к концу дня". Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: "Ничего не исключено".

В ответ на угрозы из окружения президента США глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед этой страной.

"Знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

Инцидент в городе Дума

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" в минувшее воскресенье опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны. Постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари, в свою очередь, отметил, что Дамаск вновь подтверждает, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение.

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