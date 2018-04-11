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Война в Сирии
Война в Сирии

Поближе к Сирии: США направили авианосец в Средиземное море

01:1011.04.2018
(обновлено: 01:11 11.04.2018)
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© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry Truman. Архивное фотоАвианосец ВМС США Harry Truman. Архивное фото
© Фото : Ministry of defence

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море, сообщает издание Stars & Stripes.

В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

Поход является плановым

Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018
© AP Photo / Hussein Malla
Мнение: США не уйдут из Сирии, пока не "нагреют руки"
Пентагон подтвердил информацию о предстоящем походе, но назвал его плановым. По заверению оборонного ведомства, он нацелен на обеспечение безопасности на море.

"Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил", — заявил представитель Пентагона.

В зону ответственности 6-го флота США входит в частности Средиземноморский регион, а 5-го флота — Ближний Восток, в частности Персидский залив.

О подготовке к предстоящему походу сообщалось еще в феврале, когда экипаж авианосца проводил учения в районе Норфолка, однако точные даты и маршрут тогда не назывались.

Отправка американских эсминцев в сторону Сирии

Эсминец ВМС США Портер
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эксперт: идущий к Сирии эсминец США Porter наносил удар по базе Шайрат
Эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами "Томагавк", как написала Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне, покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. По данным турецкого издания Hurriyet, эсминец по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

Позднее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве сообщила, что второй эсминец ВМС США может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.

Сирийское решение Трампа

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постпред России при ООН предупредил США о последствиях удара по Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято "к концу дня". Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: "Ничего не исключено".

В ответ на угрозы из окружения президента США глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед этой страной.

"Знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

Инцидент в городе Дума

Посол США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AFP 2018 / Kena Betancur
Хейли обвинила Россию в подрыве авторитета ООН своими действиями по Сирии
Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" в минувшее воскресенье опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны. Постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари, в свою очередь, отметил, что Дамаск вновь подтверждает, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Крис Майер
Где то помню было, что против "пиратских захватов" украиной РФ может начать патрулировать в черном море. Как бы два "флота" не столкнулись в районе "Средиземное - черное" моря с последствиями в виде 3-ей мировой.
01:53
11.04.2018
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mirridiy
Крис Майер, для начала мировой войны нужен сильный противник. Такой сильный, чтобы против него объединились многие страны. Вот Германия была таким сильным противником. У неё была коалиция союзников. У РФ нет и не будет союзников. И она не сильная военная держава. При первом же военном столкновении практически с любым более менее сильным противником, не говоря уже о столкновении с блоком НАТО, РФ мгновенно будет разбита.
02:05
11.04.2018
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