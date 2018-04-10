США разделяют обеспокоенность Израиля в связи с присутствием Ирана в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность Израиля в связи с присутствием иранских сил в Сирии, заявила в ходе регулярного брифинга в госдепартаменте представитель ведомства Хезер Науэрт.

"Мы говорили об этом с нашим союзником (Израилем), что Иран поддерживает "Хезболлу". Иран отправляет не только боевиков, но и вооружение в Сирию. Это нежелательный участник военных действий не только в Сирии, но и в других частях земного шара. Они занимаются дальнейшей дестабилизацией Сирии. Они так же укрепляют режим (президента Сирии) Башара Асада, в том числе и в части возможностей использования химатак против его населения. Конечно, мы совершенно обеспокоены присутствием Ирана, его влиянием на правительство, вмешательством в дела Сирии", — сказала она.

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