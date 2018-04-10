Эксперт предположил, как США будут бомбить Сирию

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США, вероятно, нанесут удар по Сирии из Саудовской Аравии, при этом по важным объектам сирийской военной инфраструктуры может быть выпущено от 40 до 200 крылатых ракет "Томагавк", заявил во вторник РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина.

"США сегодня не выгоден прямой конфликт с Россией, поэтому удар по Сирии, скорее всего, будет нанесен из-за пределов досягаемости российских средств ПВО. Речь может идти об ударе бомбардировщиками B-52, которые будут находиться в тот момент в районе Саудовской Аравии. Учитывая настроения в американской элите, можно предположить, что американцы пойдут на небольшой удар – в пределах 40-60 ракет "Томагавк", — сказал Сивков.

Эксперт также не исключил, что "Томагавки" по Сирии могут запустить с подводных или надводных кораблей из акватории Средиземного или Красного моря. По мнению Сивкова, Вашингтон может пойти и на более масштабный удар (200 крылатых ракет и более), при котором могут быть уничтожены критически важные сирийские военные объекты.

"Если же удар будет массированным, то целями станет сирийская ПВО и группа военных объектов САР, уничтожив которые США лишат Сирию возможностей продолжать наступление в Восточной Гуте и создавать угрозы для проамериканских сил. Вопрос в решимости США. Если будет 200 ракет, я сильно удивлюсь, но и исключать не могу", — отметил собеседник агентства.

В то же время Сивков счёл маловероятным удар по правительственному кварталу Дамаска, так как в его результате вряд ли будет убит президент Сирии Башар Асад, при этом выжив, он может снискать ещё больший авторитет среди местного населения.

"Что касается возможности удара по правительственному кварталу Дамаска, это реально, однако разрушать правительственные здания – малоэффективно, учитывая, что Асад едва ли погибнет во время такой атаки, не будет же он тогда сидеть у себя в резиденции. Напротив, такой удар усилит его репутацию "героя" внутри и за пределами своей страны", — подчеркнул эксперт.

Столкновение с Россией маловероятно



Говоря о последствиях удара по Сирии для России, Сивков отметил, что военные объекты РФ, скорее всего, не подвергнутся атаке США, так как Вашингтон понимает риск прямого военного столкновения с Москвой, которое может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия.

"Удар по Хмеймиму маловероятен. Прямое военное столкновение РФ и США чревато перерастанием в ракетно-ядерную войну. Хотя я могу сказать, что если бы сегодня президентом Америки был бы более жесткий политик, то США с лёгкостью бы пошли на удар по Хмеймиму, так как они прекрасно отдают отчёт, что только из-за одной авиабазы Россия на ракетно-ядерный апокалипсис не пойдёт", — сказал собеседник агентства.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

На встрече с членами своей администрации Трамп осудил химическую атаку, заявив, что "это было ужасно".

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