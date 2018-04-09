Хейли обвинила Россию в подрыве авторитета ООН своими действиями по Сирии

ООН, 9 апр — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии.

По ее словам, "только настоящее чудовище" способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии. "Чудовище, которое хочет сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы смягчить боль… чудовище, которое несет ответственность за эти нападения, у него нет совести, его даже не шокируют фотографии детей. Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей", — сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

Американский дипломат призвала "не забывать о российской роли в разрушительной политике (президента Сирии Башара) Асада".

"Россия и Иран направили своих военных советников для Асада, официальные лица России на местах помогают режиму с кампанией по удушению людей, и иранские силы делают остальную грязную работу. Россия, продолжая такие действия, могла бы закончить эти ужасы, но не может и не хочет, и находится на стороне Асада", — сообщила Хейли.

Постпред США при ООН подчеркнула, что "ни одно цивилизованное правительство не могло бы иметь дело с сирийским режимом".

"Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН. Россия блокирует все действия, уже заветировали 5 резолюций по этому вопросу (применения химического оружия в Сирии — ред.)", — добавила она.

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