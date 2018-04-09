США дадут ответ на применение химоружия в Сирии, заявила Хейли

ООН, 9 апр — РИА Новости. США ответят на применение химоружия в Сирии, если Совет Безопасности ООН не сможет защитить мирных жителей, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании в понедельник.

"Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после сообщений о химатаке в городе Дума.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили накануне сирийскую Думу (часть Восточной Гуты), где якобы произошла химическая атака, и опросили местных врачей, которые заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. Врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления.

Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями, — они тоже "ничего не знали о применении против них химического оружия".

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