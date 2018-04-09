Применение зарина и хлора в сирийской Думе не подтверждено, заявил Небензя

ООН, 9 апр – РИА Новости. Российские специалисты выезжали на место инцидента в сирийской Думе и не нашли фактов, подтверждающих применение зарина или хлора, завил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

"После освобождения Думы от боевиков туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ, опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков", — сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медучреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено", — добавил Небензя.

По его словам, факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.

Небензя также заявил, что растиражированные СМИ съемки на месте инцидента носят явно постановочный характер.