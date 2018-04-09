Применение зарина и хлора в сирийской Думе не подтверждено, заявил Небензя

ООН, 9 апр – РИА Новости. Российские специалисты выезжали на место инцидента в сирийской Думе и не нашли фактов, подтверждающих применение зарина или хлора, завил в понедельник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медучреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено", — добавил Небензя.
По его словам, факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.
Небензя также заявил, что растиражированные СМИ съемки на месте инцидента носят явно постановочный характер.
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