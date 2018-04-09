Небензя предложил экспертам ОЗХО срочно вылететь в Сирию

ООН, 9 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя предложил экспертам ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) уже во вторник вылететь в Дамаск для расследования инцидента в Думе.

"Швецией подготовлен проект резолюции по расследованию инцидента. В принципе, для того чтобы расследовать его, ОЗХО не требуется никакая резолюция. Но мы готовы рассмотреть и эту резолюцию. Мы сегодня предлагаем сделать то, что вы задумали в своем проекте: пусть ОЗХО, которая устами гендиректора господина Узюмджю заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск", — сказал Небензя, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Там, по словам постпреда РФ, Дамаск российские военные обеспечат все условия для того, чтобы эксперты ОЗХО оказались на месте предполагаемого применения химоружия.

"Это, кстати, то, к чему нас призывал президент (США Дональд) Трамп и другие западные лидеры".

Запад обвиняет Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. При этом аргументы о непричастности сирийского правительства к инциденту не рассматриваются. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.

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