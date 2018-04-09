Небензя обвинил Запад в попытке поймать "рыб-мутантов в мутной воде хаоса"

ООН, 9 апр – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник обвинил США, Великобританию и Францию в дестабилизации ситуации в мире и попытках "ловить рыбу в мутной воде".

Ранее девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

"После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

"Отсутствие у вас внятной стратегии по любому вопросу вызывает недоумение не только у нас, оно вызывает недоумение у большинства сидящих в этом зале, просто они не решаются вам его (вопрос) открыто задать", — сказал дипломат.

Небензя добавил, что по сирийскому вопросу враждебность этих стран "проявляется наиболее сильно".

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

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