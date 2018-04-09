Небензя обвинил Запад в инвестировании в "темные силы" в Сирии

ООН, 9 апр – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в поддержке террористов в Сирии для свержения правительства этой страны.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии сказали, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

"Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в этой стране (Сирии) поражение. Напомню, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это (поражение) вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии проходит в понедельник, его призвали созвать девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

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