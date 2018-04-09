Британия оценила проект резолюции США по осуждению химатаки в Сирии

ООН, 9 апр — РИА Новости. Великобритания считает "очень хорошим" проект резолюции США по осуждению химатаки в сирийской Думе и созданию нового механизма расследования случаев использования химических веществ в Сирии, сообщила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что требует немедленно разблокировать район предполагаемой химатаки в Сирии, который окружен сирийской армией.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

"США предложили очень хороший проект резолюции. Он отвечает некоторым обеспокоенностям РФ", — сказала Пирс журналистам в ООН.

В связи с этим, по ее словам, "нет оправданий для РФ не поддержать независимое расследование". "Надеемся увидеть это", — сказала дипломат.

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