Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Представители российского Центра по примирению в Сирии проверили районы города Дума и не нашли следов использования каких-либо отравляющих веществ.

"Девятого апреля группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие. Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ", — говорится в сообщении Центра по примирению.

Также в центре добавили, что военные врачи посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ, что еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума не применялось.

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