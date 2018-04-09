Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Представители российского Центра по примирению в Сирии проверили районы города Дума и не нашли следов использования каких-либо отравляющих веществ.
Также в центре добавили, что военные врачи посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ, что еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума не применялось.
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